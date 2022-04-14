Канны, Франция, 14 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Информация об этом появилась на сайте мероприятия 14 апреля.

Геннадий Авраменко Кирилл Серебренников

Как отметил программный директор Международного Каннского фестиваля Тьерри Фремо, это не первый раз, когда имя Серебренникова попадает в список основных конкурсантов. Премьера «Жены Чайковского» состоится на кинофестивале, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» показали в Каннах в 2021 году. А в 2019 в конкурсе участвовала его картина «Лето» о музыканте Викторе Цое.