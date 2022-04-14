Штат Нью-Йорк, США, , 18:02 — REGNUM Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс начала расследование о роли нефтяных компаний в завышении цен на бензин, сообщает 14 апреля CNN.

Нефть Vneconomy.vn

Цены на сырую нефть в 2022 году достигли 14-летних максимумов, что некоторые объясняют «корпоративной жадностью».

Законодатели в Конгрессе США на прошлой неделе обвинили руководителей компаний в том, что они обманывают американцев высокими ценами на топливо.

Новое расследование коснется не только крупных компаний, поставляющих нефть в штаты, но и нефтеперерабатывающих заводов, перерабатывающих сырую нефть в бензин, а также независимых операторов трубопроводов и терминалов.

Как сообщало ИА REGNUM, после падения цен на нефть и газ в начале пандемии недовольство избирателей в США растет, а политики пытаются найти виновных. Для республиканцев таковым стал президент Джо Байден и его проект о войне с ископаемым топливом.

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