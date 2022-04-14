Киев, , 17:54 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий иностранным гражданам занимать должности в разведслужбах и в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщил 14 апреля депутат Алексей Гончаренко с своем Телеграм-канале.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, иностранцы смогут служить в этих ведомствах от трёх до пяти лет.

«Приняли закон, разрешающий работать в разведке иностранцам. И от 3 до 5 лет разрешается служить в ВСУ», — написал Гончаренко по итогам заседания украинского парламента.

Напомним, в зданиях спецслужб и военных структур Украины не менее восьми лет целые этажи занимают представители спецслужб США, Британии и иных стран НАТО.

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