Великий Новгород, , 18:17 — REGNUM На реке Волхов на территории Новгородской области начался ледоход. Об этом 14 апреля сообщает «Новгородское областное телевидение».

На реках еще лёд не растаял Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Весеннее потепление повлияло на состояние ледового покрытия реки Волхов. Теперь по течению реки плывут льдины различных размеров. На некоторых участках в Великом Новгороде отмечается редкая частота проплывающих льдин, а местами и снежная каша.

При этом другие районы Новгородской области уже страдают от паводка. Среди них и Крестецкий, там подтопленными оказались 43 приусадебных участка. На сегодняшний день региональное управление МЧС проводит мониторинг обстановки и профилактические работы с местными жителями.

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