Великий Новгород, 14 апреля 2022, 18:17 — REGNUM На реке Волхов на территории Новгородской области начался ледоход. Об этом 14 апреля сообщает «Новгородское областное телевидение».
Весеннее потепление повлияло на состояние ледового покрытия реки Волхов. Теперь по течению реки плывут льдины различных размеров. На некоторых участках в Великом Новгороде отмечается редкая частота проплывающих льдин, а местами и снежная каша.
При этом другие районы Новгородской области уже страдают от паводка. Среди них и Крестецкий, там подтопленными оказались 43 приусадебных участка. На сегодняшний день региональное управление МЧС проводит мониторинг обстановки и профилактические работы с местными жителями.
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