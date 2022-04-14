Москва, 14 апреля 2022, 17:53 — REGNUM Сбои в расчётах за российские энергоресурсы наблюдаются со стороны ряда западных стран, заявил 14 апреля президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что Москва добивается того, чтобы доля расчётов в национальных валютах в системе внешней торговли очень существенно выросла.
Важные шаги в этих направлениях уже сделаны, и ключевой задачей является подготовка к такому переходу российского рынка валют.
Необходимо, отметил президент, чтобы в конечном итоге любую иностранную валюту можно было без проблем обменять на российские рубли.
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