с. Гордеевка, 14 апреля 2022, 17:44 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 13 апреля со стороны Украины произошел обстрел места пересечения границы, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения села Гордеевка Кореневского района. Пострадавших и погибших нет, не пострадали здания.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц».
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