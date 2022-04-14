с. Гордеевка, 14 апреля 2022, 17:44 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

По версии следствия, 13 апреля со стороны Украины произошел обстрел места пересечения границы, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения села Гордеевка Кореневского района. Пострадавших и погибших нет, не пострадали здания.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц».

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