Село Гордеевка, Курская область, 14 апреля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, 13 апреля со стороны Украины произошел обстрел места пересечения границы, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения села Гордеевка Кореневского района. Пострадавших и погибших нет, не пострадали здания.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц».