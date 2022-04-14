Москва, , 17:43 — REGNUM Заказчиками и спонсорами Украинского научно-технологического центра, осуществлявшего исследования в области биологического оружия, со стороны США являются Госдеп и Пентагон, сообщил 14 апреля на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документам, ведомства США за последние годы выделили более $350 млн на деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), распределявшего гранты на проведение исследований в области биологического оружия.

«Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более $350 миллионов», — сказал Кириллов.

Финансирование создания биооружия также осуществляется через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.

В качестве примера Кириллов привел подготовленный западными кураторами УНТЦ документ от 11 марта 2022 года, где отмечен «отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия».

«Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1000 до 4000 человек), оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения», — указано в документе.

«Используя подобные формулировки, Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование», — подчеркнул Кириллов.

«Экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ — это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия», — отметил он.

«Многие из них направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия (чума, туляремия) и возбудителей экономически значимых инфекций (патогенный грипп птиц, африканская чума свиней)», — рассказал начальник войск РХБЗ.

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