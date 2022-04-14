Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге суды получили письма от имени блогера Дани Милохина о минировании их зданий. Об этом 14 апреля пишет «Московский Комсомолец».

Даня Милохин Скриншот с YouTube

В письмах отправитель утверждает, что якобы обиделся на работников судов, и поэтому подослал «своих людей». По данным СМИ, подобные сообщения получили Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский, Красносельский, Кировский, Красногвардейский, Сестрорецкий, Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды.

Ранее от имени музыканта Slava Marlow было отправлено письмо о минировании школы №99 в Новосибирске. «Я не имею отношения к минированию школ… Чел, я без понятия, зачем тебе это надо, но шутка глупая», — обратился исполнитель к человеку, написавшему ложное сообщение.

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