Кострома, , 09:39 — REGNUM В здании самой известной достопримечательности Костромы — пожарной каланчи планируют расширить музей пожарного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Костромского государственного музея – заповедника.

Пожарная каланча в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, сейчас в городе реализуется второй этап реставрации объекта. Сумма контракта составляет почти 45 млн рублей. Первый этап был завершён в 2019 году – тогда ремонтники обновили фасады крыльев каланчи. В дальнейшем в них планируют разместить музей пожарного дела, под который раньше была отведена только центральная часть здания.

«Третьим этапом будет приспособление крыльев Пожарной каланчи под нужды музея. Это будет завершающая работа, когда музей сможет занять здание Пожарной каланчи целиком. Крылья — они достаточно большие, — и несколько этажей внутри — безусловно, всё это будет задействовано под выставки музея, в том числе интерактивные», — рассказала директор музея – заповедника Наталья Павличкова.

Вопрос с пропуском туристов на 37-метровую смотровую башню пока не решён.

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