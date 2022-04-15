В костромской каланче планируют расширить музей пожарного дела
Кострома, 15 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В здании самой известной достопримечательности Костромы — пожарной каланчи планируют расширить музей пожарного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Костромского государственного музея – заповедника.
Напомним, сейчас в городе реализуется второй этап реставрации объекта. Сумма контракта составляет почти 45 млн рублей. Первый этап был завершён в 2019 году – тогда ремонтники обновили фасады крыльев каланчи. В дальнейшем в них планируют разместить музей пожарного дела, под который раньше была отведена только центральная часть здания.
Вопрос с пропуском туристов на 37-метровую смотровую башню пока не решён.
Справка: пожарная каланча в стиле классицизма была построена в Костроме в 1824–1827 годах и имеет статус объекта культурного наследия народов РФ. Постройкой в 1834 году во время приезда в город восхищался император Николай I («Такой у меня в Петербурге нет!»). В 2005 году здание каланчи передали в ведение Костромского музея-заповедника, до этого она использовалась исключительно по назначению.