Челябинск, , 17:34 — REGNUM В Челябинской области осудили директора фирмы, обвинявшегося в сокрытии денег, из которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Налоги Kakprosto.ru

По данным следствия, с этой организации предстояло взыскать более 25 млн рублей. Но бюджет не получил этих денег. Суд оштрафовал руководителя на 700 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два неплательщика налогов на Южном Урале были освобождены от наказания. Это связано с тем, что они погасили все долги.