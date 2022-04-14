Москва, , 17:31 — REGNUM Угроза массовых банкротств компаний и физических лиц стоит не перед всей экономикой России, а только перед отдельными её сегментами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявила адвокат Ирина Зуй.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Говоря о риске роста банкротств в текущей экономической ситуации, эксперт обратила внимание на два фактора. Первый — это мораторий на банкротства по инициативе кредиторов сроком на полгода, что фактически делает банкротство выбором самого должника. Второй фактор — необходимость разделять банкротства юридических лиц и обычных граждан.

«Потенциальные кандидаты на банкротства – туристическая отрасль, международные авиационные и морские перевозки, а также торговля продукцией западного производства, в том числе одеждой, косметикой и парфюмерией, автомобилями и запчастями, бытовой техникой и так далее. Именно в этих сферах наблюдается максимальный ущерб от санкций», — сказала адвокат.

Ещё одна группа потенциальных банкротов – фрилансеры, самозанятые, ИП, выполнявшие задачи западных заказчиков. Сейчас, например, наблюдается сокращение объемов загруженности у IT-специалистов, которые ранее имели неплохие доходы и брали дорогостоящие ипотеки, автокредиты, сообщила эксперт.

«Можно прогнозировать значительное увеличение количества банкротств осенью 2022 года, когда пройдет срок действия моратория на банкротства по инициативе кредитора. Также рост количества банкротств может быть связан с темпами снижения доходов и уровня жизни населения. Здесь все также будет зависеть от успеха спецоперации на Украине, противодействия санкциям, построения новых логистических маршрутов и партнерских схем российского бизнеса», — отметила Зуй.

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