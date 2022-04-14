Тихвин, Ленинградская область, , 18:15 — REGNUM Служба занятости населения Ленинградской области проконсультировала 213 беженцев, прибывших из Мариуполя, по вопросам трудоустройства в регионе пребывания, сообщили 14 апреля в пресс-службе областной администрации.

Сварщик Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пункте временного пребывания под Тихвином размещены порядка 650 беженцев из Мариуполя. Четверть из них — дети. Около 40 человек пришлось госпитализировать в больницу с травмами и заболеваниями.

На базе пансионата, принявшего беженцев, открылся консультационный пункт службы занятости Ленобласти. Специалисты организовали 213 потенциальным соискателям встречи с представителями предприятий Волховского и Бокситогорского районов: «Вилаш-КШВ», «Влад», «Новая Голландия», «Сясьский ЦБК», Волховстроевская дистанция пути ОАО РЖД, «Заряд Сервис», «Пикалевский глиноземный завод», «Пикалевский цемент».

«У большинства из них востребованные на рынке труда региона профессии – сварщики, инженеры в сфере металлургии, машинисты крана, слесари-ремонтники, электромонтеры, водители, медицинский персонал», — отметили в пресс-службе.

Отметим, в банке вакансий Ленинградской области 55,9 тыс. предложений от работодателей региона. Большая часть – 80% – вакансии по рабочим профессиям, 20% – по профессиям инженерно-технических работников и служащих. В соцпакет 1200 вакансий входит жилье.

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