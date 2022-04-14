Архангельск, , 17:24 — REGNUM В Архангельске при школах создадут сеть военно-патриотических клубов, сообщил в соцсети «Вконтакте» мэр города Дмитрий Морев.

Дети в строю Марина Каширская © ИА REGNUM

«Сегодня окружной военно-патриотический клуб «Беломорец» открыт в школе № 77 на Бакарице. Ребята от 8 до 17-18 лет под руководством педагогов центра «Архангел» будут заниматься физкультурой, строевой и огневой подготовкой, изучать историю, участвовать в различных мероприятиях», — написал мэр.

Всего, по его словам, в школах города уже открыто 14 военно-патриотических клубов, 8 из них — окружные. До конца учебного года планируем открыть 9-й окружной клуб — в Маймаксанском округе на базе школы № 55.

«Считаю, что патриотическое воспитание – важная часть работы муниципалитета, и в ее организации важна системность», — отметил чиновник.

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