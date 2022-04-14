В воронежских школах занятия будут начинать поднятием флага России
Воронеж, 14 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. С поднятия флага России будут начинаться занятия в школах Воронежской области с 18 апреля. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
Дарья Драй ИА REGNUM
Флаг России
«Сегодня очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны. Думаю, тут не нужны дополнительные объяснения. Со следующего понедельника, 18 апреля, занятия в школах Воронежской области будут начинаться поднятием флага России», — написал Гусев.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте в школах Севастополя ввели еженедельные линейки с поднятием флагов и исполнением гимнов.