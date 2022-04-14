Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM В Ленинградской области с начала 2022 года ввели в эксплуатацию 1,1 млн кв. метров жилой недвижимости, такой объём уже опережает плановые показатели. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По итогам первого квартала наш регион идет с опережением по вводу жилья. Сегодня этот показатель достиг 1,1 млн кв. м, что составляет 43% от плана Минстроя. В прошлом году мы план перевыполнили. Если пересчитать на количество жителей, идем на рекорд и в этом году», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Показатели региона отметили и на заседании правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации.

Отметим, что за 2021 год в Ленобласти ввели 3,39 млн кв. м жилья. Благодаря этому регион смог привлечь средства из федерального бюджета для реализации основных программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди них программы: «Стимул», «Чистая» вода», «Комфортная городская среда».

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