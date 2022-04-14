Белград, , 17:34 — REGNUM Применение верховным представителем международного сообщества в Боснии Герцеговине т.н. боннских полномочий не способствует достижению стабильности в этой балканской стране. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 14 апреля в Белграде после встречи с непризнанным ООН верховным представителем в БиГ Кристианом Шмидтом.

Сербский президент Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Шмидт со своей стороны объяснил сербскому лидеру, почему он применил эти полномочия против Республики Сербской, говорится в сообщении пресс-службы Александра Вучича.

Вучич и Шмидт согласились с тем, что сохранение мира и стабильности в БиГ и во всем регионе чрезвычайно важно для экономического развития Западных Балкан.

Напомним, что 12 апреля Кристиан Шмидт воспользовался так называемыми боннскими полномочиями, которыми наделён верховный представитель международного сообщества в БиГ, и отменил закон о недвижимом имуществе, принятый парламентом Республики Сербской. По словам Шмидта, Республика Сербская не имеет право распоряжаться государственным имуществом, так как это является исключительным правом государства Босния и Герцеговина.

Боннскими полномочия, введенные с 1997 года, дают верховному представителю в БиГ право принимать обязательные к исполнению решения, которые незамедлительно вступают в силу на территории Боснии и Герцеговины.