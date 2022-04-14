Тюмень, 14 апреля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Тюменской области Тобольско-Тюменская епархия через суд передала часовню в управление санатория «Тараскуль». Об этом сообщает РБК-Тюмень.

тараскуль72. рф Часовня в честь иконы «Божьей Матери Живоносный источник» на территории санатория «Тараскуль»

Часовня стоит на территории санатория. Учитывая, что возведённый объект недвижимости имеет признаки самовольной постройки, было невозможно зарегистрировать право собственности на него и право оперативного управления без решения суда. Истцом выступила лечебница, епархия не возражала о передаче.

«Такие дела решаются через суд. Таким образом мы оформили здание в собственность. Никакого скандала нет, никто ни у кого здание не отбирал», — пояснила изданию заместитель директора по общим вопросам Ирина Каткова.

Специалисты находят данное судебное решение и сам процесс необычным, ведь традиционно РПЦ требует в собственность культовые здания и выступает истцом в судах. В Тюменской области передача часовни перешла, наоборот, во владение медучреждения без шума и скандала.