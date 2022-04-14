В Тюменской области епархия без шума передала часовню во владение санатория
Тюмень, 14 апреля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Тюменской области Тобольско-Тюменская епархия через суд передала часовню в управление санатория «Тараскуль». Об этом сообщает РБК-Тюмень.
Часовня стоит на территории санатория. Учитывая, что возведённый объект недвижимости имеет признаки самовольной постройки, было невозможно зарегистрировать право собственности на него и право оперативного управления без решения суда. Истцом выступила лечебница, епархия не возражала о передаче.
«Такие дела решаются через суд. Таким образом мы оформили здание в собственность. Никакого скандала нет, никто ни у кого здание не отбирал», — пояснила изданию заместитель директора по общим вопросам Ирина Каткова.
Специалисты находят данное судебное решение и сам процесс необычным, ведь традиционно РПЦ требует в собственность культовые здания и выступает истцом в судах. В Тюменской области передача часовни перешла, наоборот, во владение медучреждения без шума и скандала.