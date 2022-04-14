Казань, 14 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Татарии в ближайшие дни кардинально изменится погода. Об этом 14 апреля сообщают региональные метеослужбы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дожди

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 15 апреля, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Ожидается ветер порывами до 15-17 м/с. Ночью и утром в ряде районов возможны туман и гроза. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +2 до +10 °С.

Ночью в субботу, 16 апреля, могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем осадки маловероятны. Температура воздуха в темное время суток составит —3…+2 °С, днем потеплеет до +9 °С.

В воскресенье, 17 апреля, смещающийся циклон принесет в республику новую порцию осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха существенно не изменится. В ночное время столбики термометров опустятся до —2 градусов, днем ожидается около +9 °С, в южных районах — до +13 градусов.

Неустойчивая погода с осадками сохранится и в начале следующей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, подтопление прибрежных территорий в Симферополе не исключено из-за затяжных дождей.

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