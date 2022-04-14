Москва, 14 апреля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 8 апреля составил $609,4 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

На 1 апреля международные резервы страны составляли $606,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $2,9 млрд, или на 0,5%.

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за март международные резервы России сократились на $10,724 млрд, или на 1,74%.