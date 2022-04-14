Архангельск, 14 апреля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Архангельской области прививку от коронавирусной инфекции сделали 537 753 человека, полностью завершили вакцинацию — 517 540 жителей региона, сообщает оперштаб.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

«В списке вакцинированных — 648 подростков, 444 из них полностью завершили вакцинацию», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава архангельского минздрава заявил об отсутствии причин для отмены масочного режима в регионе.