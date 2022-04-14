Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Американский предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск предложил выкупить соцсеть Twitter и сделать ее частной. По мнению Маска, одна из крупнейших соцсетей США нуждается в преобразовании, сообщает 14 апреля CNN.

Илон Маск Heisenberg Media

Маск готов выкупить все акции Twitter, которыми он не владеет, за $54,20 за штуку, преобретая компанию за $43,4 млрд. Это на 38% выше цены, указанной на торгах 1 апреля.

При этом, согласно заявлению комиссии по ценным бумагам и биржам США, предложение бизнесмена является окончательным. Отмечается, что если оно не будет принято, то Маск пересмотрит свою позицию акционера.