Подгорица, 14 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Потребительские цены в Черногории в марте 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года в среднем на 9,7% выше, сообщает Monstat.

Pixabay.com Инфляция

«Цены на потребительские товары и услуги, измеряемые индексом потребительских цен, в марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года в среднем выше на 3,4%», — сказал Монстат.

По данным Monstat, наибольшее влияние на месячный уровень инфляции оказал рост цен в группах: хлеб и крупы; горюче-смазочные материалы для автомобилей; молоко, сыр и яйца; мясо; твердое топливо; одежда; масла и жиры; пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Потребительские цены в период с января по март 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 7,4% выше.