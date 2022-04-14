Москва, 14 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Блогер Татарка FM (Лилия Абрамова) стала гостьей шоу «Алёна, блин». Запись её интервью доступна на YouTube-канале Super с 14 апреля.

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн

В ролике Татарка FM рассказала о разводе с мужем, о выигрыше в номинации «Блогер-патриот», а также о том, кто из коллег ей не нравится. По словам Абрамовой, она испытывает «физическое отвращение» к исполнителям Моргенштерну (Алишер Моргенштерн) и Инстасамке (Дарья Зотеева). «Музыкально — это очень талантливо, но насколько мне известно, не они писали музыку. А смысловая нагрузка омерзительна и даже преступна. Я бы наказывала за такой текст. Уголовно», — заявила Татарка FM.

ИА REGNUM напоминает, что Татарка FM стала известна в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) благодаря тому, что снимала короткие юмористические ролики. Наибольшую популярность ей принесли вайны, записанные вместе с блогером Андреем Борисовым (известен под ником gan13).