Хельсинки, 14 апреля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В своей статье, опубликованной в шведской газете Dagens Nyheter, лидер Коалиционной партии Финляндии Петтери Орло призвал Швецию принять общее решение и вместе вступить в НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Так, политик написал, что тем самым обе страны укрепят свои позиции в области политики безопасности, выступят в поддержку Украины. Орло написал, что Финляндия разочарована «сворачиванием демократических свобод» в России и последними внешнеполитическими действиями российского руководства.

«Я взываю к народу Швеции, нашим ближайшим друзьям: давайте примем совместное решение вступить в НАТО», — говорится в статье.

«Как бы то ни было, Финляндия примет решение со своей стороны. По всей вероятности, мы движемся к вступлению в НАТО. Надеюсь, что Швеция последует за нами», — заключил Орло.