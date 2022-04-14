Таллин, , 17:02 — REGNUM Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) готовится приобрести 220 бронетранспортеров, сообщает 14 апреля пресс-служба RKIK.

Эстония Цитата из фильма «World War Three: Inside the War Room»

Закупка планируется на сумму свыше 200 млн евро, заявил глава отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саар.

«Для сил обороны будут закуплены колёсные бронетранспортеры с базами 4×4 и 6×6 на сумму свыше 200 миллионов евро. В связи с ситуацией, сложившейся в сфере безопасности, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется реализовать в короткие сроки», — цитирует слова Саара пресс-служба.

«Короткими сроками» Саар назвал проведение тендера во втором квартале 2022 года.

На данный момент в составе Сил обороны Эстонии имеется не менее 100 бронетранспортеров PASI XA-180 и XA-188 финского производства.

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