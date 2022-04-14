Стокгольм, , 17:25 — REGNUM Шведский министр обороны Петер Хультквист ведет секретные переговоры по вопросу вступления Швеции в НАТО, передает 14 апреля SVT.

Петер Хультквист Government.se

Отмечается, что не далее как в прошлом месяце Хультквист заявлял, что Швеция не войдет в НАТО, пока он занимает кресло министра обороны. Однако собеседники журналистов телеканала утверждают, что Хультквист на самом делен более благосклонен к НАТО, чем кажется на первый взгляд.

Уже 24 мая «Социал-демократы» запланировали заседание партийного правления, где, как пишет газета Aftonbladet, скорее всего, решение по НАТО будет принято окончательно.

«Когда вы слушаете Петера Хультквиста, вы начинает подозревать, что у его более дружеский настрой по отношению к НАТО, чем-то, которые в целом разделяет его партия», — заявил депутат Аллан Видман, который также является членом комитета риксдага по обороне.

Как сообщают другие источники SVT, сейчас Хультквист ведет закулисные переговоры внутри «Социал-демократов». Как пишут журналисты, ни предмет переговоров, ни цели Хультквиста не известны, но он непосредственно вовлечен в переговоры по вопросу НАТО.

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