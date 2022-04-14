Вашингтон, 14 апреля 2022, 17:01 — REGNUM В Нью-Йорке распространяются два новых субштамма, возникших в результате мутации ранее выявленного субштамма коронавируса «Омикрон» BA.2. Появление двух новых разновидностей вируса может объяснить всплеск новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 14 апреля Reuters.
На новые субштаммы BA.2.12 и BA.2.12.1 приходится более 90% случаев заболевания COVID-19 в центральной части штата Нью-Йорк.
При этом данные разновидности вируса не вызывают более тяжелого заболевания, чем предыдущие варианты.
По-видимому, два новых субштамма распространяются быстрее предыдущего субштамма BA.2, который сам по себе был более заразным, чем все предшествующие ему варианты.