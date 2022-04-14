Вашингтон, 14 апреля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Нью-Йорке распространяются два новых субштамма, возникших в результате мутации ранее выявленного субштамма коронавируса «Омикрон» BA.2. Появление двух новых разновидностей вируса может объяснить всплеск новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 14 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На новые субштаммы BA.2.12 и BA.2.12.1 приходится более 90% случаев заболевания COVID-19 в центральной части штата Нью-Йорк.

При этом данные разновидности вируса не вызывают более тяжелого заболевания, чем предыдущие варианты.

По-видимому, два новых субштамма распространяются быстрее предыдущего субштамма BA.2, который сам по себе был более заразным, чем все предшествующие ему варианты.