Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершен монтаж металлоконструкций кровли нового ледового стадиона «СКА Арена». Рабочие приступили к черновой отделке комплекса и благоустройству прилегающей территории, сообщил 14 апреля исполнительный директор компании-строителя «Сфера» Анатолий Славинский.

Здание «СКА Арены» в Петербурге Пресс-служба ООО «СКА Арена»

По его словам, 20 металлических ферм весом от 140 до 190 тонн каждая подняты на проектную отметку 35 метров. Максимальный пролет несущих конструкций купола составляет 113,5 м.

«Сегодня завершен один из основных этапов строительства арены, выполнена надвижка металлоконструкций купола кровли и все 20 ферм, общим весом 3700 тонн, установлены в свое проектное положение», – заметил Славинский, добавив, что параллельно специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории.

Также идет активная работа внутри здания — монтируются инженерные сети и лифы, которых будет 37. Кроме того, на 40% выполнено остекление теплого контура здания. На стилобатной части стадиона специалисты компании-подрядчика ведут монтаж элементов металлоконструкций архитектурного фасада.

Напомним, возведение «СКА Арены» началось весной 2021 года, сразу после того как проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и разрешения на строительство.

Общая площадь стадиона — около 190 тыс. кв. м, высота — более 50 метров. Арена строится как многофункциональный комплекс, в котором заложена возможность проведения соревнований более чем по 20 видам спорта, в том числе хоккейных матчей, а также концертно-массовых мероприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Открытие «СКА Арены» в Петербурге состоится в срок, в конце 2022 года