Мурманск, , 16:55 — REGNUM На одном из домов Мурманска появится изображение украинской бабушки, давшей отпор представителям ВСУ. Нанесением граффити займется местный художник Павел Ненашев, сообщает «Молодежка ОНФ».

Бабушка Клава Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что на создание уличного изображения уйдёт несколько дней. Завершить работу планируется 18 апреля.

Напомним, ранее соцсети и телеграм-каналы облетели видеокадры из украинского села со старушкой с Красным Знаменем, которая отказалась брать продукты у представителей ВСУ, растоптавших ее флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже установят скульптуру украинской бабушки с красным флагом.