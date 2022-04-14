Мурманск, 14 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. На одном из домов Мурманска появится изображение украинской бабушки, давшей отпор представителям ВСУ. Нанесением граффити займется местный художник Павел Ненашев, сообщает «Молодежка ОНФ».

Александр Погожев ИА REGNUM Бабушка Клава

Отмечается, что на создание уличного изображения уйдёт несколько дней. Завершить работу планируется 18 апреля.

Напомним, ранее соцсети и телеграм-каналы облетели видеокадры из украинского села со старушкой с Красным Знаменем, которая отказалась брать продукты у представителей ВСУ, растоптавших ее флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже установят скульптуру украинской бабушки с красным флагом.