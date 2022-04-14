Москва, , 16:58 — REGNUM Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России по факту обстрела украинскими боевиками посёлка Климово (Брянская область), сообщили 14 апреля в пресс-службе ведомства.

В настоящее время известно, что 14 апреля произошло незаконное вторжение ВСУ в воздушное пространство России. Эти действия стали результатом преступного сговора для давления на Россию – с таким расчётом, чтобы эта атака повлияла на принятие органами власти РФ решения о прекращении специальной военной операции на Украине.

Это незаконное вторжение совершено «с использованием двух боевых вертолётов, снабжённых тяжёлым наступательным вооружением». «Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в посёлке Климово Климовского района Брянской области», — сообщили в СКР.

Отмечается, что из-за этих преступных действий ВСУ семь российских граждан, включая ребёнка 2020 года рождения, были ранены: прямые попадания и взрывы коснулись как минимум шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина на территории Климово.

В СКР резюмировали, что все обстоятельства этого нападения будут установлены. Необходимо привлечь виновных к установленной законом ответственности.

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