Тюмень, 14 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Тобольске задержан по подозрению в присвоении около 1,7 млн рублей директор муниципального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, подозреваемый в период с января по декабрь 2020 года заключил незаконный договор аренды по завышенной цене собственного фронтального погрузчика муниципальным предприятием, директором которого является. Таким образом подозреваемый присвоил себе около 1,7 млн рублей.

По данному факту СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере»).