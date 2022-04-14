Тамбов, 14 апреля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Тамбовская область дополнительно получит из федерального бюджета почти 130 млн рублей на поддержку региональной системы здравоохранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач у компьютерного томографа

Регионам дополнительно направят более 35,1 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин. Средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования: согласно распределению, Тамбовская область получит 129,5 млн рублей.

Всего в 2022 году на Тамбовщине на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования заложено 13,6 млрд рублей, что на 850,4 млн рублей больше уровня 2021 года. В целом расходы на здравоохранение в 2022 году из бюджетов всех уровней запланированы в объёме 20,07 млрд рублей.

Региональные власти отмечают, что в 2021 году и в начале 2022 года система здравоохранения области работала в условиях сверхнагрузки из-за распространения коронавируса. В связи с этим увеличилась и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, которым пришлось оказывать помощь значительно большему количеству пациентов, дополнительно закупать лекарства и проводить диагностические исследования.