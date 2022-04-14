Техас, США, , 16:58 — REGNUM Власти американского штата Техас, который одним из первых сталкивается с потоком нелегалов на американо-мексиканской границе, направили второй автобус с мигрантами в Вашингтон. Таким образом губернатор штата Грегг Эббот предложил крупным политикам на Капитолийском холме самостоятельно приютить нелегалов, иммиграцию которых поощряет Белый дом, сообщает 14 апреля Reuters.

Джордж Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

Своим решением глава Техаса выразил протест против планов Белого дома смягчить правила въезда в страну. По словам Эбботта, его распоряжение призвано помочь местным властям с наплывом нелегалов. Губернатор отметил, что администрация в Вашингтоне сможет лучше позаботиться об этих людях.

На прошлой неделе Эбботт объявил, что поручает Техасскому отделу по управлению чрезвычайными ситуациями (TDEM) перевозить мигрантов, освобожденных из федеральной тюрьмы в Техасе, в столицу страны и другие места за пределами штата.