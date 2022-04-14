Техас, США, 14 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Власти американского штата Техас, который одним из первых сталкивается с потоком нелегалов на американо-мексиканской границе, направили второй автобус с мигрантами в Вашингтон. Таким образом губернатор штата Грегг Эббот предложил крупным политикам на Капитолийском холме самостоятельно приютить нелегалов, иммиграцию которых поощряет Белый дом, сообщает 14 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джордж Вашингтон

Своим решением глава Техаса выразил протест против планов Белого дома смягчить правила въезда в страну. По словам Эбботта, его распоряжение призвано помочь местным властям с наплывом нелегалов. Губернатор отметил, что администрация в Вашингтоне сможет лучше позаботиться об этих людях.

На прошлой неделе Эбботт объявил, что поручает Техасскому отделу по управлению чрезвычайными ситуациями (TDEM) перевозить мигрантов, освобожденных из федеральной тюрьмы в Техасе, в столицу страны и другие места за пределами штата.