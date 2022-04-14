Лос-Анджелес, США, , 16:39 — REGNUM К актёрскому составу фильма «Супер Майк: Последний танец» присоединится Сальма Хайек. Об этом 14 апреля пишет Deadline.

Сальма Хайек (сс) Gage Skidmore

Актриса заменит свою коллегу Тандиве Ньютон, которая покинула проект. «Тандиве Ньютон приняла трудное решение отказаться от производства фильма Warner Bros. Pictures «Последний танец Волшебного Майка», чтобы заняться семейными делами», — заявил представитель Warner Bros. Pictures.

Ранее издание The Sun сообщило о том, что Тандиве Ньютон поссорилась с главным актёром и продюсером фильма «Супер Майк: Последний танец» Ченнингом Татумом. Причиной их конфликта стал инцидент на церемонии «Оскар-2022», когда артист Уилл Смит ударил комика Криса Рока.

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