Москва, , 16:38 — REGNUM Рынок микрокредитования в РФ будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ увеличили спрос на срочные займы.

Кредиты Prokuror-kaluga.ru

«Население брало кредиты на непредвиденные расходы в первую очередь из-за того, что многие потеряли работу или перешли на сокращенное рабочее время с уменьшением зарплаты. И поэтому этот сегмент вырос более всего, – сказал Головченко. — Уровень безработицы однозначно будет расти. Это связано и с уходом иностранных компаний, и с ростом издержек малого бизнеса. Не все могут адаптироваться к новой реальности. Поэтому, конечно, и кредиты будут подспорьем потерявшим работу гражданам. Тем более что банкам дали установку кредитовать граждан, фактически закрывая глаза на часть рисков невозврата кредитов».

Как полагает эксперт, микрокредитование в РФ будет расти, но «под большими банками».

«Сегмент микрокредитования (как самостоятельный бизнес – не под большими банками) не выживет в текущей ситуации, — считает эксперт. — Не выдержит высоких ставок заимствования и рисков просрочек (кассовый разрыв) от населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост в РФ доли срочных займов объяснили падением уровня жизни.

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