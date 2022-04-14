Кострома, 14 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Из-за ремонта путепровода через железную дорогу в микрорайоне Юбилейном в Костроме сократится путь следования семи автобусных маршрутов. Об этом сообщает администрация города.

http://gradkostroma.ru Ремонт путепровода в Юбилейном

Речь идёт об автобусах под номерами4,7,18,23,24,56, 65. Ознакомиться с изменениями можно на сайте мэрии.

Ограничение будет действовать в период с 15 до 18 апреля. В это время рабочие будут бетонировать опоры переправы. Путепровод закроют, чтобы вибрации от проезжающих по нему машин не спровоцировали отслоение материала от арматуры. После того, как смесь полностью застынет, движение автотранспорта возобновится.

Напомним, ремонтом путепровода в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» занимается государственное учреждение «Костромаавтодор». Сумма контракта составляет 439 млн рублей. Капитальный ремонт объекта не производился с начала его эксплуатации в 1974 году. Работы должны завершиться до 31 октября 2023 года.