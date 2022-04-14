Нарьян-Мар, , 16:37 — REGNUM За два месяца работы пунктов приема гуманитарной помощи жители Ненецкого автономного округа собрали почти тонну гуманитарного груза для жителей Донбасса. Об этом на своей странице «Вконтакте» написал губернатор округа Юрий Бездудный.

Гуманитарная помощь Оmskportal.ru

«Что передают жителям Донбасса? Предметы гигиены, одежду, продукты. Волонтёры рассортировали и упаковали всё по коробкам. Благодаря неравнодушным предпринимателям сегодня гуманитарный груз доставлен к нашим соседям, в столицу Республики Коми. Уже оттуда наш груз доставят в центры для передачи жителям ДНР и ЛНР», — написал Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, Румыния прекратила поставки гуманитарной помощи на Украину.