Медынь, Калужская область, 14 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы и определён режим особой охраны памятника природы регионального значения «Обнажение известняков у села Кременского», расположенного в Медынском районе. Площадь уникального природного объекта, охраняемого в рамках нацпроекта «Экология», составила 1,4 гектара. Об этом 14 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Геологический объект «Обнажение известняков у села Кременского»

«Обнажение известняков у с. Кременского» — это наиболее полный разрез протвинского горизонта нижнего карбона. От уровня реки в его границах выделяется пять слоев различных известняков. Данный уникальный геологический объект, не имеющий естественных аналогов в Калужской области, находится на правом берегу реки Лужи – одного из самых крупных притоков Протвы. Большая часть обнажения известняков, представляющего собой скопление глыб известняка разного размера, находится в границах мелколиственного лесного массива, основными древесными породами которого являются береза, осина, ольха серая и черемуха обыкновенная. Остальная часть территории сформирована луговыми сообществами на известняках, где растут типичные луговые растения.

«Современное состояние геологического памятника природы оценивается как хорошее. Он прекрасно вписан в живописный ландшафт долины реки Лужи, поэтому кроме научной ценности имеет еще и большое эстетическое и рекреационное значение», — отметил Владимир Жипа.