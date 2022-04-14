Москва, 14 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. При негативном сценарии безработица в РФ вырастет до 7-9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Уровень безработицы в РФ будет зависеть от многих факторов, но есть два самых важных. Первый – это будут ли продолжать свою деятельность международные компании, которые сейчас приостановили ее. И второе – это меры, принимаемые государством, – сказал Иванова-Швец. — Но в любом случае, при нынешней ситуации на рынке труда вряд ли уровень безработицы достигнет двузначного числа. Да, при негативном сценарии может быть рост до 7-9%. Но у нас рынок труда всегда очень медленно реагирует на экономические кризисы, и у нас, в отличие от западных стран, уровень безработицы ниже, но восстановление идёт медленно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в обозримой перспективе показатели безработицы в РФ не превысят 5,5-8%.