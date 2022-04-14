Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM Видео и фотографии, опубликованные киевским режимом о событиях в Буче, являются постановочными. В этом уверен эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской области Роман Евдокимов. На встрече с журналистами 14 апреля он пояснил свою позицию и привёл неопровержимые аргументы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, на одном из видео показаны два тела, которые лежат вместе. Можно увидеть несоответствующие действительности позы трупов.

«Если мы предполагаем, что это место гибели людей, то они погибли одномоментно. Головы расположены на одном уровне. В жизни такого не бывает. И даже если предположить, что два человека шли рядом в обнимку, они должны были упасть плашмя. Одежда трупов на поверхности не имеет следов вещества бурого цвета, то есть крови. Одежда чистая. Трупы частично располагаются в луже воды. Вода прозрачная, и нет опачкивания бурого цвета», — сказал он.

Кроме того, «кожные покровы кисти имеют следы подсыхания» — начальные признаки мумификации. То есть тела погибших находились в сухом проветриваемом помещении или в холодильной камере. При этом видео снято во время дождя, погода влажная. Вероятнее всего, люди погибли намного раньше и в другом месте.

На втором видео два человека лежат на улице на правом боку, на головы надеты капюшоны, один из погибших – с завязанными руками. Что бросается в глаза? Руки одного из погибших завязаны не туго и чистой повязкой из ткани белого цвета, которая остаётся сухой, несмотря на дождь и влажность.

«Расположение тел показывает, что они лежат однотипно. Однако так природой устроено, что не может быть два одинаковых положения тела», — объяснил Евдокимов.

На запястьях рук нет зоны странгуляции. Борозда должна остаться, даже если руки были завязаны за какое-то время до наступления смерти.

«Я вижу постановочные кадры. Я работал на массовой гибели людей. Я выезжаю как дежурный судебно-медицинский эксперт. И нестыковки бросаются сразу в глаза. Так не бывает в жизни. И это страшно. Людей даже после смерти используют как расходный материал. Люди должны быть погребены, как положено. Это люди, у них были свои семьи, свои планы», — отметил Евдокимов.

Для сравнения приведены кадры, сделанные на железнодорожном вокзале Краматорска после провокации со стороны ВСУ. На снимках видна кровь, разное расположение тел погибших при обстреле ракетным оружием.