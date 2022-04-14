Москва, , 16:35 — REGNUM Падение уровня жизни в РФ из-за роста цен на ряд продуктов питания могло стать причиной того, что в стране увеличилась доля срочных займов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявила доцент кафедры финансов, налогообложения и финансового учета МФЮА Татьяна Фурсова. Так она прокомментировала информацию о том, что доля займов, которые жители РФ брали на срочные расходы, выросла в марте до 19,9%.

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«Это связано прежде всего с падением уровня жизни населения из-за увеличения инфляции и подорожания ряда продуктов, товаров и услуг. Есть вероятность, что данный вид займов продолжит расти, потому что индексации зарплат в целом не ожидается, а соответственно, уровень жизни продолжит снижаться, — сказала Фурсова. — Рынок микрокредитования пользуется сегодня большим спросом. Безусловно, возможен его незначительный рост, потому что кредит стал базовым инструментом для населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был сделан прогноз, что наблюдаемое в РФ увеличение спроса на займы в МФО окажется краткосрочным.

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