Москва, 14 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Самый главный риск, угрожающий росту российско-китайского товарооборота, — это продолжение пандемии и, как следствие, объявление новых локдаунов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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«Это обернется остановкой не только производственных предприятий, но и логистической инфраструктуры, морских портов, — сказал Чеглов. — Нельзя не сказать и о риске того, что используемые транспортные артерии банально не справятся с возросшим товарооборотом (уже сейчас ощущается недостаток вагонов, например). Кроме того, есть опасность введения санкций со стороны США и их союзников против китайских транснациональных компаний и финансовых институтов. Китайские власти, как и предприниматели, долго принимают решения, взвешивая досконально все за и против, просчитывают результаты любого взаимодействия. И это может тормозить реализацию новых проектов».

Также, по мнению эксперта, многое будет зависеть от действий конкурентов.

«Пока мы видим высокую активность на нашем направлении Турции, осторожный подход Индии, Ирана. Их большая вовлеченность не может не сказаться на торговле с Китаем. Как, впрочем, и меньшая», – подытожил Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов рассказал, как будет расти товарооборот РФ и Китая.