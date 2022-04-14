Узловая, Тульская область, 14 апреля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Более десяти миллиардов рублей инвестиций вложено резидентами особой экономической зоны «Узловая» за шесть лет с момента её создания в Тульской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области ОЭЗ «Узловая»

ОЭЗ «Узловая» была создана по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина 14 апреля 2016 года. За шесть лет с момента создания ОЭЗ её резидентами стали 24 предприятия, восемь предприятий подтвердили свои намерения организовать здесь свои производства. Объём инвестиций резидентов составил более 10 млрд рублей, создано более 1300 рабочих мест. Минэкономразвития РФ оценило эффективность работы ОЭЗ «Узловая» на 100%.

Предприятия полного цикла, работающие на территории ОЭЗ, выпускают импортозамещающую продукцию. Первым резидентом «Узловой» стал «Энгельсспецтрубмаш», завод производит гибкие насосно-компрессорные трубы для нефтегазовой промышленности. Предприятие является единственным в России, которое производит трубы, не уступающие американским и китайским аналогам, уникальную импортозамещающую продукцию из российской стали, которая также поставляется в страны СНГ и Ближнего Востока.

Ещё один резидент — завод «Тензограф», инновационное производство графитовых уплотнительных материалов по принципиально новой технологии, разработанной учёными МГУ. Продукция завода востребована в строительстве самолетов, атомной промышленности и других отраслях. Продукция компании поставляется на более чем 5000 предприятий, сводя к минимуму их зависимость от зарубежных поставщиков. По своим характеристикам материалы, производимых в Тульской области, превосходят любые импортные аналоги. Предприятие входит в НОЦ «ТулаТЕХ» и намерено участвовать в развитии инновационного научно-технологического центра «Композитная долина».

Предприятие «Арнест МеталлПАК» занимается производством жестяных аэрозольных баллонов. Предприятие переходит на сырье российского и белорусского производства и в дальнейшем планирует увеличивать объемы выпускаемой продукции в целях импортозамещения. Завод «АгроГриб» занимается круглогодичным выращиванием шампиньонов, это крупнейшее подобное производство в России.

К вводу в эксплуатацию готовится новое производство научно-производственного объединения «Промет». В 2021 году стартовало строительство завода «ЕВРАЗ Ванадий Тула». «ЕВРАЗ». Ввод первой очереди запланирован на второй квартал 2022 года. Также на 2022 год запланирован запуск завода ООО «АВВ-энерго Электросети» — здесь будут выпускать высококлассное электротехническое оборудование высочайшего класса. В 2023 году запланирован ввод первого в России производственного комплекса по выпуску нетканого биоразлагаемого материала Wetlace ООО «Инотекс». На 2024 год предполагается открытие производства органических кислот (лимонной и молочной) проект реализует ООО «ПЛАНТ_СПЭЙС». Продукция востребована в различных отраслях промышленности РФ и стран СНГ, пока она импортируется из Китая и стран ЕС.

Также на стадии подготовки проектно-сметной документации находятся пять проектов по производству импортозамещающей продукции: полиэфирных смол, никотина, автохимии, нитриловых перчаток, металлических панелей с интегрированными фотоэлектрическими гибкими модулями.

Для сопровождения инвесторов по поручению главы региона в Тульской области действует Единый институт развития (ЕИР), объединивший меры поддержки от всех региональных институтов. В числе задач ЕИР — к 2030 году нарастить объем привлекаемых инвестиций до 400 млрд рублей ежегодно.

«Личное участие губернатора, готовая инфраструктура, льготы и меры поддержки, отсутствие административных барьеров – основные слагаемые успешности ОЭЗ «Узловая» и региона в привлечении инвесторов. Хотя ряд зарубежных компаний ставит реализацию своих производств «на паузу», мы видим большой интерес крупных производителей в размещении новых заводов в Узловой. И это заводы, на которых будет производиться высококачественная продукция, замещающая зарубежные аналоги», — отметил руководитель ЕИР Григорий Лаврухин.

Отметим, общая площадь ОЭЗ «Узловая» — 472 га, она может вместить около 40 предприятий-резидентов. По прогнозам, к 2024 году она будет заполнена. В связи с чем реализуется план расширения ОЭЗ еще на 520 га, что позволит к 2031 году создать здесь более 90 высокотехнологичных производств, более 9 тысяч рабочих мест, привлечь в Тульскую экономику около 153 млрд руб. инвестиций.