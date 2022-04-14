Бишкек, , 16:32 — REGNUM За последний месяц цены медикаменты в Киргизии подорожали от 5% до 20%. Об этом заявил заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и медицинских изделий Минздрава Канат Бекбоев на пресс-конференции 14 апреля.

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По его словам, рост цен происходит из-за того, что их поднимают производители лекарственных препаратов, а также по причине увеличения расходов на логистику из-за ситуации вокруг Украины.

Чиновник отметил, что имеются прогнозы, гласящие о скором удорожании медикаментов на 40%.

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Также Бекбоев сообщил, что в медицинских учреждениях и аптеках в Киргизии имеется трёхмесячный запас лекарств.

В свою очередь начальник отдела фармацевтической деятельности департамента лекарственного обеспечения Исабек Исмаилов призвал граждан не делать запасы медикаментов.

«Запасаться лекарствами нет необходимости. У нас в стране идет стабильная поставка лекарственных средств», — подчеркнул он.

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