Москва, 14 апреля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Российский экспорт в Китай будет расти умереннее, чем китайский импорт в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Government ZA Флаги России и Китая

«Бурный рост российско-китайского товарооборота продолжится, прежде всего в части импорта товаров из Китая, – сказал Чеглов. — Здесь темпы могут вырасти минимум в два раза, поскольку уже активно идет поиск товаров, заменяющих выведенные, и работа по оптимизации логистических путей. Экспорт российских ресурсов и товаров в Китай будет расти более умеренно. Он сильно зависит от того, как российские компании смогут снизить отпускные цены для китайских контрагентов и тем повысить их интерес к тому, чтобы выступить своеобразным посредником для продвижения товарных потоков из России (по сути, интерес – заработать на банальной перепродаже)».

Чеглов подчеркнул, что для России критически важно не только заполнить полки магазинов и приобретать оказавшиеся под санкциями технологии, но и перенаправить потоки сырья и товаров с западного направления на новые рынки, а возможно и на старые, но под «чужим флагом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть опасения, что некоторые виды китайского импорта окажутся закрытыми для РФ.